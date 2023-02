Homem diz que é bipolar, corta o próprio pênis e pede socorro ao Samu em Santarém

Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém — Foto: Natashia Santana/Ascom HMS

Caso aconteceu no bairro Aparecida. Socorristas encaminharam o homem ao Pronto Socorro Municipal.

Um homem de 50 anos, morador do bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará, cortou o próprio pênis na noite de segunda-feira (20).

Antes de cometer o ato, ele ligou para a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dizendo que ia cortar o próprio pênis e que os socorristas deviam seguir ao endereço indicado para atendê-lo.

De acordo com informações do coordenador do Samu, enfermeiro Josiel Colares, era por volta de 21h40 quando a central recebeu o primeiro chamado de um homem que dizia que iria cortar o pênis e que era pra equipe ir socorrê-lo. A princípio, os socorristas chegaram a pensar que pudesse se tratar de um trote. Mas dois minutos depois outra pessoa ligou dizendo que o vizinho tinha cortado o pênis.

“Nossa equipe foi até o local e constatou a veracidade. O homem usou uma faca e amputou o próprio pênis. E ele mesmo informou a nossa equipe que é bipolar”, contou Josiel Colares.

Após os primeiros socorros, a vítima foi levada pelo Samu para o Pronto Socorro Municipal e foi entregue à equipe de plantão bastante ensanguentado. “Ele foi levado direto para a sala de estabilização devido ao quadro de instabilidade”, informou Josiel.

O quadro clínico da vítima só será divulgado pela assessoria do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo se a família da vítima autorizar. (Com informações de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/18:00:55

