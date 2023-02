Homem diz que esfaqueou pai por ter ‘apanhado’ muito na infância; ‘Agora ele ficou velho e eu cresci’

Nelinho Mota Sousa foi preso na manhã desta quarta (15) — Foto: Redes Sociais

Nelinho Mota Sousa foi reconhecido por populares que acionaram a polícia. Ele foi preso em uma embarcação abandonada em um estaleiro no bairro Mapiri.

O homem que roubou e esfaqueou o próprio pai de 72 anos, em Santarém, no oeste do Pará, falou com a imprensa ao chegar na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Nelinho Mota Sousa alega ter esfaqueado o pai por ter “apanhado” muito na infância. O suspeito não demonstrou arrependimento dos atos e disse que vai pagar na justiça pelo que fez.

“Toda vida ele me batia, me espancou, me humilhou fez o ‘diabo’ comigo e nunca teve justiça. Só que agora ele ficou velho e eu cresci, e fui lá e descontei”, contou Nelinho.

Nelinho Mota Sousa já tinha sido apresentado na delegacia na segunda (13) por ameaçar familiares. O delegado de plantão lavrou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), Nelinho assinou e no mesmo dia ele foi liberado. Na terça (14) ele foi até a casa do pai e esfaqueou o idoso com golpes na cintura, peito e mão. O suspeito ainda levou o cordão de ouro e R$ 600 da vítima.

Após o crime, Nelinho fugiu do local e deixou o pai trancado dentro de casa. Ele foi socorrido por familiares e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico. O quadro clínico é estável e as facadas não atingiram nenhum órgão, segundo os familiares.

Populares reconheceram o suspeito após fotos dele terem sido divulgadas nas redes sociais. A polícia foi acionada e o homem foi preso em um estaleiro enquanto dormia em uma embarcação abandonada. (As informações são do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17:10:20

