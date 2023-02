Justiça decide mandar a júri popular Dionar Junior e outro acusado da morte do empresário Iran Parente

Dionar Nunes Cunha Junior é apontado como mandante do duplo assassinato de Iran Parente e Josielen Prezza — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Dionar Nunes Cunha Junior e Erick Renan Oliveira Carvalho também são acusados de associação criminosa, roubo majorado e fraude processual.

O juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, oeste do Pará, Gabriel Veloso, decidiu nesta quarta-feira (14) pela pronúncia de Dionar Nunes Cunha Junior e Erick Renan Oliveira Carvalho, apontados como mandante e um dos executores, respectivamente, das mortes do empresário Francisco Iran Parente da Silva e da esposa dele, Josielen Maciel Prezza. Os réus ainda podem recorrer, mas se a decisão for mantida, eles devem enfrentar o Tribunal do Júri Popular.

Além da pronúncia foi mantida a prisão cautelar do acusado Erick Renan e mantidas as medidas cautelares impostas pela justiça ao acusado Dionar Cunha Junior.

Os réus também são acusados de associação criminosa, roubo majorado e fraude processual.

O pedido de pronúncia de Dionar Nunes Cunha Junior e Erick Renan Oliveira Carvalho, foi feito pelo promotor Diego Libardi Rodrigues em dezembro de 2020. Naquela ocasião, além de Dionar e Erick, também foram denunciados pelo MPPA: Valdileno Braga Dias, Alessandro Gomes da Silva e Aline Maiara Ribeiro dos Santos, por envolvimento nas mortes.

Os cinco acusados foram denunciados por homicídio qualificado, roubo circunstanciado, associação criminosa e fraude processual.

Dionar Cunha Junior e Erick Renan foram soltos por decisão da Justiça desde o dia 12 de novembro de 2020, em razão da demora do MPPA em designar promotor para o caso após os promotores criminais da comarca de Santarém terem se declarado suspeitos para atuar no caso. O novo promotor do caso, Diego Libardi, só foi designado cerca de uma semana depois.

Entenda o caso

Iran Parente e Josielen Prezza foram mortos no dia 27 de fevereiro deste ano, com diversos tiros, mas seus corpos só foram encontrados na manhã do dia 28 em uma propriedade rural na região da rodovia Santarém-Curuá-Una.

Ainda no dia 28 de fevereiro, a polícia prendeu Erick Renan que havia sofrido um acidente após capotar com o carro das vítimas em uma plantação de soja. Em depoimento, ele confessou participação no crime e disse que tinha agido junto com Valdileno Fraga Dias, conhecido como “Preto”, e que eles haviam sido contratados por Alessandro Gomes da Silva, um capataz de fazenda conhecido como Mineirinho. Erick e Valdileno receberiam R$ 10 mil, cada um, para pegar uma pasta de documentos que estava com Iran Parente e se fosse houvesse reação, a ordem era para matar.

No curso das investigações a polícia chegou ao nome de Dionar Cunha Junior, que era amigo e homem de confiança de Iran. Ele foi indiciado pela polícia como mandante do duplo homicídio. O crime teria sido encomendado pelo valor de R$ 100 mil, em negociação direta com Alessandro Gomes da Silva, que era capataz no Haras Barbosa, onde tudo foi tramado. A motivação seria ganância.

Segundo o inquérito policial, Dionar devia uma grande quantia em dinheiro para Iran, que emprestava dinheiro a juros. “Reavendo promissórias, cheques e até escrituras de imóveis que estariam em posse de Iran, Dionar se livraria das dívidas”, concluiu a polícia.

Valdileno Braga Dias, Alessandro Gomes da Silva e Aline Maiara Ribeiro dos Santos são considerados foragidos da Justiça. (As informações são de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17:31:38

