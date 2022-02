Hospital de Castelo de Sonhos abre vagas de emprego

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Todas as informações complementares, como requisitos básicos para candidatura, modalidade de contratação, jornada de trabalho, benefícios e prazos para a inscrição, estão disponíveis no site https://www.institutomaissaude.org.br/ .

Estão abertas vagas de emprego para atuação no Hospital Geral Publico do distrito de Castelo de Sonhos.

