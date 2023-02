Ufopa quer expansão para mais municípios do Oeste do Pará e implantação de curso de Medicina em Santarém + Ufopa

Representantes da Ufopa e parlamentares presentes à reunião. Foto: Albanira Coelho.

Temas foram pauta na reunião realizada entre a reitora e outros representantes da Universidade e autoridades políticas da bancada paraense no legislativo federal e no estadual.

Com o fundamento de que a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) deve ser reconhecida por estar presente em todos os municípios do Oeste do Pará, a reitora Aldenize Xavier reuniu-se na sexta-feira, 10 de fevereiro, com o assessor do senador Beto Faro (PT-PA), Raí Moraes, com o deputado federal Airton Falero (PT-PA) e com a deputada estadual Maria do Carmo Martins (PT-PA).

Na pauta foram abordados dois temas considerados relevantes para a Ufopa consolidar-se na região: expandir as atividades que a instituição realiza no Oeste do Pará; e implantar o curso de Medicina na sede em Santarém.

A reitora Aldenize Xavier explanou sobre a importância de a bancada paraense continuar na luta para levar a educação pública e de qualidade a novos municípios. Na exposição, falou da necessidade de a Ufopa se fazer presente, por meio de criação de polos em Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Jacareacanga, Medicilândia, Placas, Prainha, Terra Santa, Trairão e Uruará. Além disso, já há necessidade de os núcleos de Rurópolis e Novo Progresso serem transformados em campi.

No processo de expansão, os atuais 36 cursos presenciais ofertados na sede em Santarém passariam para 40 presenciais e 10 na modalidade EaD. Já os 8 ofertados nos campi regionais subiriam para 24 cursos presenciais e 16 EaD. Com relação às turmas especiais, há atualmente cinco presenciais nos campi regionais e 6 nos polos; com a expansão, passaria a haver 16 turmas presenciais/EaD nos campi regionais e 44 turmas presenciais/EaD nos polos.

A Ufopa, que conta com 8.398 alunos de graduação, passaria a atender a um público de 14 mil estudantes nos cursos de nível superior. O quadro de servidores, formado atualmente por 1.101 docentes e técnicos, passaria a ter 1.350.

A proposta de expansão de oferta de cursos de graduação presenciais e a distância articula-se ainda com o programa de atuação indissociada em ensino-pesquisa-extensão, integrado com a educação básica (PEEx).

Para a reitora, trata-se de uma pauta que deve ser discutida no sentido amplo para que as articulações tenham resultados concretos: “Pretendemos consolidar uma proposta a partir de um trabalho articulado com os demais reitores da Amazônia e também com a Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC, aproveitando que já há um movimento interno para traçar estratégias para ampliação da oferta de cursos. Tudo isso será feito com muito cuidado, buscando equilibrar as necessidades da região à nossa capacidade institucional”.

Curso de Medicina – O presidente do Fórum de Diretores das Unidades Acadêmicas e diretor do Instituto de Saúde Coletiva (Isco), Prof. Dr. Waldiney Pires, fez uma exposição detalhada sobre a necessidade de implantação de curso de Medicina na Ufopa, já proposto em outras ocasiões, mas, desta vez, sem vínculo com o Programa Mais Médicos.

O projeto pedagógico do curso indica uma formação inovadora que se inicia no Bacharelado Interdisciplinar (BI), que foi estruturado para dar suporte ao curso de Medicina. De acordo com Waldiney Pires, após essa etapa o aluno avançaria para as demais até alcançar a formação, a residência médica e posteriormente o mestrado e o doutorado.

Durante a exposição para justificar a vinda de curso de Medicina para a Ufopa, foram feitos recortes de dados da Demografia Médica no Brasil, que apontam que no estado do Pará existem 10.359 médicos. Deste total, 6.986 estão concentrados na capital, Belém, para uma população de 1.506.420 habitantes, enquanto o número de habitantes em todo o território paraense é de 8.777.124.

Os dados também mostram o número de cursos ofertados por instituições públicas: no Pará, são 5 ao todo, com 370 vagas, sendo praticamente a metade das vagas ofertadas por instituições privadas.

Encaminhamentos – Os parlamentares convidados mostraram interesse na proposta e em contribuir para que os encaminhamentos possam entrar na pauta dos órgãos que têm poderes para efetivação dos projetos.

Na reunião também estiveram presentes o presidente do PT-Santarém, Everaldo Martins; a pró-reitora de Ensino de Graduação (Proen), Profa. Dra. Honorly Kátia Mestre Correa; o chefe do Gabinete da Reitoria, Edson Almeida; a presidente do Fórum de Diretores dos Campi Fora da Sede e diretora do Campus Monte Alegre, Profa. Dra. Marcella Radael; e a diretora do Campus Alenquer, Profa. Dra. Jorgiene Oliveira. (As informações são do Comunicação/Ufopa).

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/16:49:53

