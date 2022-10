Operação da PF no Pará mira contrabando de cigarros do Suriname ao MA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa. (Com informações do g1 MA — São Luís).

Após a apreensão pela PM, o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal, que descobriu um grupo estabelecido no Pará que estaria utilizando portos clandestinos localizados na costa maranhense para descarregar cigarros estrangeiros vindo do Suriname.

A operação é um desdobramento do achado de uma grande quantidade de cigarros contrabandeados em um porto clandestino em Itapera, na zona rural de São Luís, no dia 20 de agosto de 2020. Na época, a Polícia Militar encontrou 3.300 caixas de cigarros de origem estrangeira.

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Federal realiza a ‘Operação Manguda’ para cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra um grupo especializado no contrabando de cigarros que saem do Suriname em direção ao Brasil, incluindo a cidade de São Luís(MA).

Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém, Abaetetuba e Acará contra um suposto grupo criminoso com atuação no litoral maranhense. R$ 45 mil foram apreendidos.

