Homem é assassinado com mais de 20 tiros durante evento de carros antigos

Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Industrial, em Contagem — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Homem morre baleado durante evento de carros antigos em Contagem, na Grande BH

Outras duas pessoas foram atingidas e encaminhadas para o hospital. Segundo a PM, os ferimentos foram leves e nenhuma das duas vítimas corre risco de morrer.

Um homem de 37 anos morreu baleado durante um evento de carros antigos na Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde deste domingo (28).

Segundo a Polícia Militar, o homem havia postado nas redes sociais onde estava e, pouco tempo depois, dois homens chegaram armados e dispararam 20 vezes. A vítima morreu na calçada.

Outras duas pessoas foram atingidas. Uma mulher levou um tiro na perna e foi levada para o Hospital Santa Rita, e um outro homem foi baleado no tórax e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem. A polícia informou que ambos sofreram ferimentos leves e nenhum dos dois corre risco de morrer.

Ainda de acordo com a PM, depois dos disparos, os dois homens subiram em uma motocicleta e fugiram. As testemunhas não conseguiram anotar a placa, mas câmeras de monitoramento da região podem ajudar a polícia a encontrar os suspeitos.

Fonte: G1MG/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/05:59:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...