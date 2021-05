Homem é assassinado dentro de casa em Altamira

(Foto:Reprodução) – O homem foi encontrado na varanda da residência que fica localizada próximo ao Perímetro Urbano da Rodovia Transamazônica.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar até o local do crime.

O crime aconteceu por volta de meio dia. Segundo informações da Polícia, várias cápsulas de balas foram encontradas próximas a casa e ao corpo da vítima que morreu ainda no local.

Próximo ao corpo também havia várias garrafas de bebida quebradas e pedaços de isopor. Na varanda a polícia percebeu que tinha algumas roupas infantis e até de uma mulher estendidas no varal, que pode pertencer à família da vítima, mas ninguém estava na casa.

O homem ainda não teve a identificação confirmada, porém, os peritos do IML encontraram um documento no nome de Daivid Cerqueira Bonfim, de 29 anos, que pode pertencer ao homem.

Até o momento Altamira segue com 12 mortes violentas registradas, o município estava a sete dias sem nenhum homicídio. O caso mais recente aconteceu durante a madrugada do dia 05 deste mês. A vítima foi identificada apenas como Rodrigo. Testemunhas informaram que ouviram 4 tiros.

Após ter sido atingido, o homem caiu no chão e morreu ainda na rua 04, do Bairro Aparecida. A polícia segue nas investigações do crime. Denúncias que podem ajudar nas investigações tanto na morte de Rodrigo como nessa ultima registrada nas proximidades do São Joaquim com Rodovia Transamazônica, podem ser feitas ao 181.

Fonte: Confirma Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...