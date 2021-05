PM prende dois homens suspeitos de roubo e desmanche de veículos

(Foto:Reprodução) – Equipes que atuam nas Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), prenderam dois homens suspeitos de roubo e desmanche de veículos, no Sudoeste do Estado. O desmanche dos veículos era feito em uma fazenda localizada na zona rural de Altamira.

Os policiais chegaram até os suspeitos após apurarem informações acerca do esquema criminoso. A equipe policial se deslocou até o suposto endereço, que fica a poucos metros de uma comunidade local conhecida como “Serrinha”, e constatou a prática criminosa.

Além de várias peças mecânicas, no local foram encontradas três espingardas e uma motocicleta com registro de roubo ou furto. A dupla foi presa em flagrante e conduzida junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis.

