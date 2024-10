Semas autoriza obras de ampliação e modernização dos aeroportos de Santarém, Marabá e Altamira | PA

Aeroporto de Santarém — Foto: Infraero/Divulgação

Ampliação dos aeroporto vai aprimorar a segurança operacional; obras deverão ser entregues em junho de 2026.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DLA) e Coordenadoria de Energia, Infraestrutura, Fauna, Aquicultura e Pesca (Cinfap), autorizou as obras de ampliação e modernização dos aeroportos dos municípios de Santarém, Marabá e Altamira. A expansão dos aeroportos vai corrigir algumas características físicas para adequá-los às normas aeronáutica e proporcionar melhores condições de segurança operacional.

Um dos engenheiros responsáveis pela análise dos processos de licenciamento da Semas, Katsumi Watanabe, destacou que as principais mudanças envolvem a ampliação do terminal de passageiros e a implantação de áreas de segurança de fim de pista, chamadas áreas de escape (runway end safety area), entre outras reformas estruturais.

“Também será realizado nivelamento (terraplanagem) da faixa lateral à pista de pouso e decolagem, com no máximo 5% de declividade e resistência capaz de reduzir a aeronave, com o menor dano possível, em caso de excursão lateralmente à pista de pouso e decolagem, bem como intervenções em locais pavimentados, que apresentam patologias localizadas no sistema de pista e pátio do Aeroporto de Santarém, e a projeção de novos pavimentos para novas vias de serviço e área para estacionamento de equipamentos de rampa”, explicou.

Foi autorizada também a adequação da central de resíduos sólidos e da estação de tratamento de efluentes (ETE), reservatórios de água e casa de força.

Duplicação

Marcelo Ribeiro, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aeroportos Nordeste do Brasil S/A (Aena Brasil), concessionária que administra os aeroportos de Santarém, Altamira e Marabá, explicou que os aeroportos terão seus terminais e capacidade de operação mais que duplicados, e ficarão com estruturas mais seguras e modernas ao fim das intervenções. A entrega à população está prevista para junho de 2026.

“A Aena Brasil obteve, hoje, as licenças necessárias para as obras de expansão e reforma de três importantes aeroportos no interior do Pará. Os documentos são emitidos pela Semas, que não economizou esforços para cumprir todos os trâmites necessários, no prazo necessário para o bom andamento das obras. Tais investimentos ocorrem para atender ao contrato de concessão, e representarão um marco para essas comunidades e para o Estado como um todo, viabilizando o desenvolvimento econômico, o trânsito de pessoas e mercadorias, impulsionando a mobilidade e aproximando famílias, amigos, e negócios”, reiterou Marcelo Ribeiro.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/09:13:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...