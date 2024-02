Homem é assassinado enquanto bebia com amigos em Marabá

Ele foi morto com pelo menos seis perfurações. Polícia Civil investiga o caso.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil começou a investigar um assassinato ocorrido na manhã do último domingo (4), em Marabá, no sudeste do estado.

Cleiton Sampaio Herculino, de 25 anos, foi morto na frente de amigos, na Rua 26, próximo ao posto de saúde, do bairro Nossa Senhora Aparecida (Coca-cola), no Núcleo Nova Marabá.

De acordo com informações da polícia, criminosos não identificados invadiram a residência com a finalidade de roubar um homem conhecido por Negão. Inconformado, Cleiton teria reagido à ação criminosa, sendo perfurado no tórax e nas costas, com pelo menos seis golpes por objeto perfuro cortante.

O crime ocorreu dentro de uma residência, na presença de outras pessoas, que estariam bebendo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou que o rapaz já havia morrido. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro dos criminosos podem entrar em contato com o 181.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/13:47:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...