Navio descontrolado invade área de mata às margens de rio no Marajó — Foto: Reprodução/TV Liberal

Capitania dos Portos da Amazônia Oriental vai instaurar inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsáveis.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) confirmou um acidente com o navio Bom Jesus, que fazia o trajeto Portel-Breves, ambos no Marajó. O capitão perdeu o controle e invadiu uma mata em uma das margens do rio no domingo (08).

Um outro navio, chamado Júnior Custódio, foi até o local para conduzir a embarcação até Breves. Não há registro de vítimas, nem feridos.

Uma equipe de Inspeção Naval da CPAOR será enviada ao local, para averiguar o caso. Será instaurado inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsáveis.

Por G1 PA — Belém

