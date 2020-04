Homem é assassinado na comunidade nova integração, em Itaituba

Homem foiassassinado na comunidade nova integração, Ramal União. (Foto: Reprodução/ Plantão 24 Horas News)

O crime ocorreu na tarde deste domingo (19) durante uma comemoração de aniversário.

Na tarde deste domingo (19), por volta das 17h, um homem, identificado pelo pré-nome Antônio, mais conhecido por “mentirinha”, foi assassinado na comunidade Nova Integração, no Ramal União, a 55 km de Itaituba, enquanto participava da comemoração de um aniversário.

Segundo informações repassadas, no momento em que ocorria a comemoração de aviversário teria havido uma confusão que culminou na morte de “Mentirinha”, nas proximidades de um campo. O autor do crime foi identificado como Yuri, mais conhecido pelo apelido “Guaguim”, que reside no ramal Açaí.

Conforme informado, logo após o homicídio, o acusado fugiu do local do crime sem prestar socorro à vítima. Ao lado do corpo de “Mentirinha” foi encontrada uma mochila de cor preta.

As autoridades foram acionadas para atenderam a ocorrência, inclusive, profissionais do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local fazendo a remoção do corpo para exames de necropsia.

Fonte: Plantão 24 Horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...