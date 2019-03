Taça do Campeonato Paraense 2019 está em exposição em Santarém

O torcedor pode conferir a taça que será entregue ao vencedor do Parazão no Hotel Barrudada

Taça foi exposta hoje no gabinete do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (Divulgação/ FPF)

A Federação Paraense de Futebol segue com a exibição do troféu do Campeonato Paraense 2019. Desta vez, o troféu está em Santarém. A taça vai pertencer ao grande campeão do Parazão deste ano. Mas antes, a população pode conhecer um pouco desse objeto de desejo dos clubes que disputam o estadual.

A taça está exposta no hall de entrada do hotel Barrudada. No entanto, quando há jogos, ela fica exposta no estádio. Nesta sexta-feira, a taça foi levada para o gabinete do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar. Foi uma visita de cortesia da FPF.

“Estamos visitando as cidades do interior e chegou a hora de trazer a taça para Santarém. O Campeonato Paraense está interiorizado. Dos dez clubes que participam, oito são do interior. Só dois são de Belém”, comentou o responsável pelo setor de comunicação da FPF, Fernando Sérgio Castro.

A taça será exposta ainda no jogo entre São Francisco e Paysandu, realizado no domingo, no Colosso do Tapajós.

