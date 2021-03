Após ter um surto, mulher cai em poço de 4 metros em Itaituba

Mulher de 51 anos foi encontrada com escoriações (Jean da Garimpeira/Foto:Divulgação)

Resgate ocorreu na manhã de sábado (6)

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã deste sábado (6) uma mulher, identificada como Maria de Araújo Ferreira, 51 anos. Ela caiu em um poço de aproximadamente 4 metros de profundidade. O caso aconteceu no bairro do Santo Antônio, em Itaituba.

De acordo com informações do Portal Giro, a mulher sofre transtornos mentais e caiu no poço após um surto. De acordo com o Comandante Sargento Alcântara, a vítima resgatada teve algumas escoriações com o acidente e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que presta atendimento pré-hospitalar.

A vítima estava consciente e não apresentava nenhum tipo de ferimento mais grave. Apesar disso, ela foi levada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI) para realizar exames mais detalhados.

