Homem é condenado a 10 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas, no Pará

Em novembro de 2021 Valdenor da Silva Sousa matou a ex-mulher com quatro facadas em via pública em Belém.

O Tribunal do Júri do Estado do Pará condenou nesta quinta-feira (18) Valdenor da Silva Sousa a 10 anos de prisão. Em novembro de 2021 o homem matou a ex-mulher com quatro facadas em via pública em Belém.

Valdenor Sousa vivia ameaçando a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo duas testemunhas que presenciaram o crime, o autor do feminicídio só parou porque a faca ficou cravada na região lombar da vítima, disseram em depoimento.

O réu, que tem 29 anos, relatou que morava junto há cerca de 4 anos com a ex-mulher, da qual teve um filho. Ele disse que ao chegar do trabalho, já próximo da casa da vítima, viu a mulher chegar em uma motocicleta com um rapaz.

Valdenor alegou que foi tomado de revolta e partiu para cima da mulher usando uma faca que estava em sua mochila.

O promotor sustentou a acusação do réu ser autor do homicídio qualificado, com pena prevista de 12 a 30 anos.

Já a defesa afirmou que o réu cometeu o crime por estar sob violenta emoção e não conseguiu se conter.

O crime

Joele Fontes Palmeira foi assassinada a facadas no dia 16 de novembro de 2021 no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

O suspeito foi capturado por populares logo após o crime e entregue à Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. (Com informações do g1 Pará — Belém).

