Homem é conduzido à PRF em Itaituba após ser flagrado com 22 gramas de ouro sem documentação

O homem portava 22 gramas de ouro sem documentação — Foto: PRF/Divulgação

A abordagem ao veículo aconteceu no KM 1159 da BR-230 na noite de quarta-feira (03).

Um homem foi conduzido à Unidade de Apoio Operacional (UAP) da Polícia Rodoviária Federal em Itaituba, sudoeste do Pará, após ser abordado durante fiscalização no KM 1159 da BR-230, portando 22 gramas de ouro sem os documentos exigidos pela lei. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (03).

Ele foi questionado sobre o recibo de venda e declaração de origem, cadastro de identificação de vendedor e do documento autorizativo de transporte do ouro, documentos exigidos pela lei 12844/2013, mas o mesmo afirmou não ter nenhuma das documentações.

Diante do fato, foi registrado um Boletim de Ocorrência que foi encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos necessários. O condutor do veículo foi enquadrado no crime de usurpação de bem ou matéria prima da União.

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/10:03:06 com informações do G1 Santarém

