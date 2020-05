Governo do Pará envia dois respiradores a Altamira para substituir aparelhos da China com defeito

Respiradores do Hospital de Altamira — Foto: Agência Pará

Equipamentos vão equipar UTIs do Hospital Regional da Transamazônica. 13 dos 14 leitos da unidade estão ocupados.

Dois respiradores enviados pelo Governo do Pará chegaram na última segunda-feira (25) a Altamira, no sudoeste do Pará. Os equipamentos vão equipar UTIs do Hospital Regional da Transamazônica, que recebe pacientes com sintomas da Covid-19.

A remessa de aparelhos vão substituir os equipamentos trazidos da China, no início do mês. Os respiradores, comprados pelo Governo, apresentaram defeitos e foram recolhidos. Na ocasião, o Hospital também recebeu 12 bombas de infusão.

De acordo com o Governo do Pará, 13 dos 14 leitos de UTI da unidade já estão ocupados por paciente com Covid-19. A alta taxa de ocupação também se repete nos leitos clínicos. Das 20 vagas disponíveis, 16 estão ocupadas.

