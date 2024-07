Homem é eletrocutado ao tentar fazer ‘gato’ na rede elétrica, em Belém

Ligação clandestina de energia elétrica — Foto: Arquivo/EPTV

Vítima estava sem energia elétrica em sua residência e teria subido no poste para tentar fazer ligação clandestina.

Um homem foi eletrocutado ao tentar fazer uma ligação clandestina na rede elétrica de sua residência, localizada em uma área de invasão conhecida como “Sabão”, no bairro da Cabanagem, em Belém, nesta terça-feira (23).

Segundo as investigações iniciais, a vítima estava sem o fornecimento regular de energia elétrica na casa onde morava e decidiu subir no poste, amarrado a uma corda, para fazer a ligação. Neste momento, o homem recebeu uma descarga elétrica fatal.

Em imagens que circulam na internet, o homem, já sem vida, aparece pendurado no topo do poste, próximo das fiações, momentos após o acidente.

Assim que perceberam a gravidade do ocorrido, moradores do local acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. No local, os agentes levantaram primeiras informações e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo.

A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, que estão sob a responsabilidade da delegacia da Cabanagem.

Já a concessionária de energia Equatorial, por meio de nota, informou que lamenta a fatalidade e que está acompanhando as investigações.

Ressaltou, ainda, que intervenções indevidas na rede, além de serem consideradas crimes, podem gerar diversos prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão, além de causar acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2024/12:15:08

