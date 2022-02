Mais de R$ 4 milhões serão destinados aos produtores de Monte Alegre

(Foto:Cristino Martins / Arquivo O Liberal) – Crédito rural tem o objetivo de incentivar a pecuária e o cultivo do limão taiti.

O município de Monte Alegre deve receber neste ano pelo menos R$ 4 milhões de crédito rural para a agricultura familiar, em especial como incentivo para a produção de limão taiti e para a bovinocultura de corte.

Os recursos são estimados por meio de projetos a serem elaborados pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), com liberação pelo Banco da Amazônia (Basa) e Banco do Brasil. As informações são do O Liberal

“Monte Alegre já é um município com bastante fluxo de crédito rural a partir da Emater, dadas as atividades agrícolas bem consolidadas como cadeias socioeconômicas e um perfil de produtor que entende o funcionamento das políticas públicas: o que é crédito rural, o que é a assistência técnica da Emater”, explica o técnico em agropecuária Weden Roberto Vasconcelo.

Atendida há 12 anos, a família de Isaías Castro, de 44 anos, recebeu quase R$ 250 mil para a compra de matrizes e reprodutores e apetrechos, além de tratos culturais do limão. O dono de duas propriedades na rodovia Pa-254 trabalha com a pecuária e com o cultivo de limão em cerca de 140 hectares. São 260 cabeças de gado Nelore e sete mil pés de limão. Os dois filhos se tornaram adultos e agora Emerson, 22 anos, e Welison, 23 anos, ajudam os pais.

“É aquela coisa: todo empreendedor conhece que precisa de moeda pra girar o negócio. É uma ajuda fundamental pro agricultor. Não é favor, não é assistencialismo: é política pública, porque isso depois vai ter resultado no município, na economia, na carne de qualidade que vai chegar na mesa do cidadão, na fruta que todo mundo consome. Um real vira um quilo de comida”, considera, calculando o futuro.

Jornal Folha do Progresso em 01/002/2022/16:58:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...