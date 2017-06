OAB registra 60 casos de violência contra idosos em Santarém

Lidera a violência financeira principalmente com os idosos que se encontram em situação de dependência

Todos os dias, pessoas com mais de 60 anos sofrem por sua idade. Violência física, psicológica, patrimonial e negligência. No dia 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra as pessoas idosas. Em Santarém, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município, já registrou 60 denúncias de violências contra os idosos, em 2017.

Vídeos na internet de registro de assaltos, agressões, maltratos, e assassinatos infelizmente são considerados comuns nos dias atuais. Segundo dados da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), no ranking lideram situações de maus tratos, negligencia e violência financeira. Esta última, é cada vez mais frequente principalmente com os idosos que se encontram em situação de dependência.

Dona Maria Cristina, que tem 91 anos, moradora de Santarém, não faz parte das estatísticas de violência contra os idosos. Isso porque a sua filha Maria Telma, abdicou de seu emprego para dedicar todo o tempo a ela. “É uma dádiva divina hoje eu ser a mãe de minha mãe. Ela é animada, gosta de passear na orla, beber vinho”, contou a filha aos risos.

Segundo o Presidente da Comissão de Defesa dos Idosos/ OAB Santarém, Dulfe de Azevedo, as denunciais mais frequentes para a Comissão é o desrespeito nas paradas de ônibus, seguido da violência contra propriedade, que é geralmente cometida pela própria família. “A propriedade engloba a questão do cartão de aposentadoria. É uma situação embaraçosa, porque quando se tem informações que existe esse tipo de violência e vamos checar para tomadas de providencias, o idoso não revela e nega por não querer que nada aconteça com o filho, neto, ou parentes envolvidos” esclarece Dulfe.

Em relação as denúncias, o Presidente afirma que dificilmente são feitas por um membro da família, é mais comum vizinhos denunciarem. Quando isso acontece, é solicitado ao CRAS uma visita para averiguar o caso, que é considerado crime de menor potencial ofensivo com pena de até 12 anos. “Os anos de penalidade não é o mais importante. O que nós devemos fazer é uma conscientização e o respeito para as pessoas, seja ela idosa ou não”, finalizou o Presidente.

