Via Brasil BR-163 simula acidente com carga perigosa na BR-163, em Guarantã do Norte (MT)

Treinamento, realizado no Km 1.089 da rodovia, envolverá ocorrência de alta complexidade – (Foto:Divulgação Via Brasil)

11 de outubro – Afinar o preparo das equipes para enfrentar ocorrências graves na rodovia e alinhar procedimentos com os órgãos que atuam nesse tipo de situação. Esses serão os principais objetivos da simulação de acidente com cargas perigosas que a Via Brasil BR-163 promoverá no quilômetro 1.089 da BR-163, em Guarantã do Norte (MT), em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, e empresas Ambipar, Prosalv e Posto Trevão, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarantã do Norte.

O exercício irá inserir os profissionais envolvidos em um cenário muito próximo do real: 4 feridos necessitando de socorro, um deles preso às ferragens de um veículo; centenas de litros de etanol e óleo diesel vazando em plena estrada, com risco iminente de explosão; fechamento da pista; implantação de sinalização especial; isolamento da área; acionamento do Corpo de Bombeiros e da PRF e demais empresas e órgãos públicos; contenção dos líquidos inflamáveis e controle do tráfego.

Todas as ações serão reproduzidas na rodovia na tarde da próxima sexta, dia 13, treinamento que irá durar cerca de duas horas. A Via Brasil BR-163 mobilizará 5 viaturas no exercício, entre ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção. Veículos e recursos da ANTT, Bombeiros, PRF e das empresas parceiras também participarão do treinamento.

Treinamento Prático

A diretora de Operações da concessionária, Regina Silva, destaca a importância da realização de exercícios simulados na rodovia, uma das melhores maneiras para o aprimoramento de competências e ajuste de procedimentos para o enfrentamento de eventos complexos. “Realizaremos o treinamento com intuito de preparar todas essas equipes para um eventual acidente real. Esse tipo de exercício faz parte de um programa de redução de acidentes e de atendimento a emergências que a Via Brasil BR-163 desenvolve, e proporcionará maior sinergia entre os órgãos que atuam na rodovia. Essa é a hora em que colocamos em prática todos os ensinamentos repassados nos treinamentos”, afirma a diretora.

Cenário

Será construído um cenário de colisão entre um veículo de passeio e um caminhão-tanque, com carga simulada de diesel, que vazará do tanque. A dinâmica exigirá o fechamento completo da pista que dá acesso ao posto da PRF, e o tráfego na pista principal permanecerá inalterado, com fluxo livre. Militares do Corpo de Bombeiros verificarão o risco de explosão, realizando o resfriamento e contenção dos tanques. Somente após esse procedimento os Bombeiros autorizam o início do socorro às vítimas pelas equipes da Via Brasil BR-163. Em conjunto, operadores viários da Concessionária e inspetores da PRF cuidarão da organização do tráfego no trecho.

Serviço:

Simulado de Acidente com Produto Perigoso

Guarantã do Norte – Posto da PRF – Km 1089

13/10/2023 – 14h

Permitida a cobertura da imprensa. Para nos locais indicados.

Gentileza confirmar presença em (66) 9 8150-0068

Fonte:Via Brasil/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2023/07:30:38

