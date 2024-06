Homem é encontrado morto na feira da Pedreira, em Belém

Antônio de Andrade tinha 50 anos. — Foto: Laís Nunes / TV Liberal

Antônio Carlos Gomes de Andrade, de 50 anos, trabalhava como vigilante do box da irmã dele, que era feirante.

Um homem, identificado como Antônio Carlos Gomes de Andrade, de 50 anos, foi encontrado morto na feira da Pedreira, em Belém, nesta sexta-feira (7).

Um pessoa que passava pelo local por volta das 6h afirmou que viu Antônio passando mal e tossindo. Ele era irmão de uma feirante e trabalhava como vigilante do box dela. Populares que o conheciam informaram que ele era cardiopata e sofria com problemas no coração.

A própria irmã encontrou o corpo do irmão às 9h, em um banco dentro da feira. Até às 10h desta sexta (7), o corpo de Antônio ainda estava no local, coberto por um pano, aguardando a remoção pelos órgãos oficiais.

Sobre o caso, a Polícia Civil (PC) informou que perícias foram solicitadas para identificar a causa da morte de Antonio e que a investigação segue pela delegacia da Pedreira.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/16:03:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...