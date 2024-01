Homem é esfaqueado e morre em show de Manu Bahtidão

O homem esfaqueado no show da cantora Manu Bahtidão ainda chegou a ser socorrido e levado para um hospital. O caso ocorreu em parelhas, Rio Grande do Norte.

O que era para ser uma festa de muita diversão acabou terminando em tragédia, no Rio Grande do Norte, durante o show de uma das maiores cantoras do Brasil no momento, que por acaso, construiu a carreira aqui no Estado do Pará.

Na madrugada de sábado (13), uma tragédia marcou a festa pública em Parelhas, no Seridó potiguar, com a morte de um homem. O crime ocorreu durante a apresentação da cantora Manu Bahtidão, principal atração da noite, que teve que o show ao perceber a gravidade da situação.

O caso foi registrado durante a festa de São Sebastião, padroeiro do município, e o momento da interrupção do show foi capturado pelas câmeras da transmissão oficial da prefeitura de Parelhas. No vídeo, é possível observar a reação da cantora ao perceber o ocorrido antes de decidir suspender a apresentação.

A vítima, que não teve a identidade divulgada pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar de Parelhas, sofreu um único golpe de faca. Apesar de ter sido socorrido e encaminhado ao hospital local, o ele não resistiu aos ferimentos.

Até a manhã do dia do acontecimento, o suspeito do crime ainda não havia sido localizado e detido. A motivação por trás do homicídio também permanece desconhecida, conforme informou a polícia.

Prefeitura de Parelhas se manifesta

O prefeito de Parelhas, Tiago Almeida, que também é médico, relatou que ficou até aproximadamente as 6h da manhã tentando prestar socorro à vítima. “Realmente foi o que aconteceu”, lamentou.

Em nota publicada após o incidente, o município lamentou o ocorrido e prestou condolências à família.

“Expressamos nossas mais profundas condolências à família enlutada, aos amigos e a todos que conheciam o jovem que foi vítima dessa tragédia. Mencionamos que todo o auxílio médico necessário foi realizado, bem como assistência funerária neste momento de dor”, diz a nota.

As autoridades locais informaram que as polícias Civil e Militar estão em diligências para esclarecer o caso e capturar o suspeito. Além disso, a prefeitura ressaltou que a estrutura da festa conta com diversas medidas para preservar a segurança da população e que desde o início do evento tem conduzido uma campanha de conscientização, alertando sobre a proibição de levar garrafas e copos de vidro, objetos pontiagudos, bem como armas brancas e de fogo.

“Continuaremos tomando todas as medidas cabíveis para garantir que algo assim não volte a acontecer. Reforçaremos ainda mais a segurança dos eventos com mais policiamento e seguranças, será efetivado o fechamento da área da festa, detectores de metais para revista pessoal, plataforma elevatória em locais estratégicos e sistema de monitoramento eletrônico dos entornos do local da festa. Além disso, continuaremos realizando a revista pessoal minuciosa nas três entradas, através de seguranças e a polícia militar com o uso de detectores de metais, sendo proibida a entrada de qualquer bebida em vidro ou objeto perfurocortante”, diz a nota.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/16:07:11

