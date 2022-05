Homem é indiciado por estupro de menina de 13 anos que morava com ele em garimpo no Amapá

( Foto: Polícia Civil/Divulgação) – Suspeito declarou que tinha relação de ‘marido e mulher’ com a adolescente há 8 meses, segundo a polícia. Equipe flagrou caso no Lourenço, distrito de Calçoene.

Homem de 38 anos foi levado para delegacia e indiciado por estupro de menina de 13 anos —

Um homem de 38 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma menina de 13 anos. O suspeito confessou que tinha relação de “marido e mulher” com a adolescente há 8 meses, segundo a polícia, que flagrou o caso no Garimpo do Lourenço, na Zona Rural de Calçoene.

A investigação da Civil identificou que o homem morava com a vítima e os abusos aconteceram desde quando ela tinha 12 anos de idade. Ele foi detido na quarta-feira (18) e levado para delegacia. Após prestar depoimento, foi indiciado e liberado. O caso foi acompanhado durante a operação “Hórus”.

O delegado Charles Corrêa, que esteve a frente da operação, explicou que o contexto familiar conturbado da adolescente fez com que ela fosse morar com o homem.

“A mãe da vítima tem um caso com um viciado em drogas, batia muito na menina e obrigava ela a fazer programas sexuais. Todo esse drama social na vida dessa menina, que para não se prostituir, acabou querendo ‘casar’ com esse cara. Mas o consentimento não afasta o crime, pois ela é menor de 14 anos”, detalhou.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Calçoene, onde o delegado do município o indiciou pelo crime de estupro de vulnerável e o liberou.

A captura fez parte da Operação Hórus da Polícia Civil com ações que inclusive integram a campanha “Maio Laranja”, que combate a exploração sexual infantil.

Operação Hórus

Ainda no âmbito da Hórus, a Polícia Civil prendeu no Garimpo do Lourenço duas mulheres por tráfico de drogas. Em Calçoene, um homem foi preso em flagrante pelo transporte de um curió e uma espingarda sem a documentação exigida.

O trabalho teve apoio do Ministério da Justiça, Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Penal, Polícia Militar e Conselho Tutelar de Calçoene.

