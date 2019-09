Homem é morto a facadas pela esposa em Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima não resistiu o ferimento e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto médico legal (IML) de Itaituba por um carro particular da própria família para necropsia.

Após o ato criminoso a acusada evadiu-se do local. A Polícia Militar foi acionada, porém fizeram algumas diligências na localidade mais não acharam a mesma que permanece foragida. Segundo o que foi nos informados o casal é do Jardim do Ouro.

Segundo informações repassadas ao Plantão, o casal estava em uma bebedeira foi quando iniciou-se uma discussão, onde a senhora de pré-nome Solange desferiu dois golpes de facada no seu marido Ezequias Maria de Paula de 29 anos, uma na altura do coração e a outra na costa região lombar.

You May Also Like