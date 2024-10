Homem é morto a tiros ao sair de uma partida de futebol em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu por volta das 23h desta terça-feira (22) na Avenida Goiás, no bairro Liberdade I.

O homicídio aconteceu por volta das 23h desta terça-feira (22) na Avenida Goiás, no bairro Liberdade I, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas que estavam no local, Petrick estava jogando bola em um campo sintético e ao deixar o espaço no final da partida foi atingido com quatro disparos de arma de fogo. Os tiros teriam sido alvejados por um homem pilotando uma motocicleta Honda Broz Preta que estava usando uma mochila de entregador.

A vítima foi levada à emergência pelos próprios familiares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Um segundo homem vítima do atentado foi atingido com um disparo no braço.

O segundo homem estava assistindo a partida de futebol Society quando começou a rajada de tiros contra Petrick, e acabou sendo atingido por estar próximo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Cidade Jardim e está fora de perigo.

Segundo ele, o piloto disfarçado de entregador não agiu sozinho. Câmeras de segurança instaladas próximo ao campo devem ajudar a polícia a descobrir quem era o piloto da moto e a motivação do homicídio.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/14:31:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...