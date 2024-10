PF fecha serrarias ilegais em operação no sudoeste paraense

Foto: Reprodução | Durante a operação, foram inutilizados caminhões e equipamentos utilizados nas atividades ilícitas, conforme a legislação vigente, em casos onde a remoção dos maquinários não era viável.

Nos dias 22 e 23 de outubro, a Polícia Federal desencadeou a operação Isengard nas cidades de Altamira, Anapu e Pacajá, no sudoeste do Pará, visando o combate a crimes ambientais. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, com foco em duas serrarias que operavam ilegalmente.

Durante a operação, foram inutilizados caminhões e equipamentos utilizados nas atividades ilícitas, conforme a legislação vigente, em casos onde a remoção dos maquinários não era viável.

As investigações revelaram desmatamento ilegal e exploração econômica de florestas públicassem a devida autorização. Além disso, foram identificadas irregularidades como recebimento de madeira sem documentação legal e a realização de atividades industriais sem licenciamento ambiental. A operação também evidenciou a formação de uma associação criminosa voltada para a exploração ilegal dos recursos naturais da Amazônia.

Os crimes investigados se enquadram na Lei de Crimes Ambientais, incluindo organização criminosa, falsidade ideológica e receptação. A continuidade das investigações pode levar a novas responsabilizações, e a Polícia Federal está apurando a possível participação de agentes públicos nas atividades ilícitas.

As regiões de Anapu, Altamira e Pacajá, historicamente afetadas por conflitos agrários e degradação ambiental, são frequentemente alvo de crimes relacionados à grilagem de terras e desmatamento indiscriminado. A operação Isengard representa um esforço das autoridades para combater a destruição ambiental e promover a preservação da Amazônia.

Essa ação se alinha aos esforços do Brasil para reduzir o desmatamento, contribuindo para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo país em fóruns internacionais, como a COP 30. As medidas visam reforçar a proteção ambiental e enfrentar práticas ilegais que ameaçam a conservação da Amazônia, um tema central nas discussões globais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

O nome da operação faz referência à fortaleza Isengard, da obra “O Senhor dos Anéis”, simbolizando a transformação de um ambiente próspero em um centro de devastação, refletindo a destruição ambiental causada por ações humanas irresponsáveis.

Fonte: GOV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/14:34:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...