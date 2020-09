Homem é morto a tiros dentro de bar em Redenção, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, três homens chegaram ao bar em que Cleber estava e anunciaram o assalto. O trio roubou celulares de quem estava no local.

Um homem de 37 anos foi assassinado a tiros, nesta terça-feira (1º), durante tentativa de assalto em um bar localizado no bairro Nova Horizonte, em Redenção, sudeste do Pará. Vítima identificada como Cleber Alves da Silva atuava como auxiliar de contabilidade.

