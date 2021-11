Homem é morto a tiros em cima de motocicleta no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Confirma Notícias.

Não há informações de como, por qual motivo ou quem teria assassinado o rapaz. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia 181.

Populares foram responsáveis por encontrar Ramon sem vida, ainda na estrada. Ele foi atingido por pelo menos dois tiros: um na cabeça e outro nas costas. Por conta da distância para a sede da cidade, o cadáver permaneceu no local por algumas horas até fosse removido ao Instituto Médico Legal (IML). Apenas um laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) será capaz de indicar a causa exata da morte de Ramon.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), a 15 quilômetros do centro da cidade, na zona rural, em uma área conhecida como Travessão do Santana. A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Ramon.

Um homem foi encontrado morto – ainda montado na motocicleta que provavelmente conduzia quando foi alvo de um ataque a tiros – no município de Anapu, no sudoeste paraense.

