Municípios paraenses são incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro; saiba quais são

(Foto: Reprodução Crédito: Agência Pará) – Mapa do Turismo Brasileiro é uma ação do Programa de Regionalização do Turismo, e define as áreas prioritárias para políticas públicas do setor

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) garantiu, em dezembro, a inclusão de 15 municípios do Pará no Mapa do Turismo Brasileiro, consolidando avanços significativos no Programa de Regionalização do Turismo. A participação no mapeamento nacional é um marco que atesta a organização dos municípios em termos de gestão pública voltada ao turismo, permitindo o acesso a recursos para investimentos em infraestrutura, promoção de destinos, capacitação profissional e outros projetos estratégicos.

Municípios como Cametá, Itaituba, Maracanã, Ponta de Pedras, Portel, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Salinópolis, Sapucaia e Trairão reafirmaram sua relevância no setor, garantindo a renovação no Mapa. Por outro lado, a inclusão de novos municípios como Colares, Igarapé-Açu, Magalhães Barata, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará marcam uma conquista inédita, sinalizando novos esforços que visam posicionar esses destinos no cenário turístico nacional.

A entrada de Santa Bárbara do Pará tem um significado especial, pois completa a participação de todos os municípios da Região Metropolitana de Belém no Mapa, tornando-a uma das poucas regiões turísticas do Brasil com essa abrangência. Essa conquista também sinaliza o início do processo de formalização da Instância de Governança Regional, uma iniciativa que busca fortalecer o diálogo entre gestores públicos, empreendedores e comunidades locais para a criação de estratégias integradas e sustentáveis no setor.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/14:04:43

