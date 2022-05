Homem é morto após atirar contra guarnição da PM em Novo Progresso

(Foto:Arquivo Familiar Facebbok) – Conforme informações da polícia Militar, atendeu um chamado por volta das 23h00min, deste sábado, 21 de maio de 2022,uma briga familiar no Bairro Escremim, ao chegar no local, foi informado que os envolvidos estavam em uma residência no bairro Jardim Paraíso, a guarnição no comando do Sargento Maduro seguiu em diligência até local onde foi avistado pelos policiais uma pessoa, em atitude suspeita, um indivíduo não identificado de porte de uma arma de fogo segundo a Polícia Militar ao ser dada a voz de parada pelos policiais, o indivíduo virou e começou a atirar em direção a equipe que para cessar a injusta agressão revidaram e veio a atingir o indivíduo que caiu ao solo.

Que após cessada a injusta agressão foi identificado de que se tratava do indivíduo de prenome Lancoste, de imediato foi solicitado apoio a equipe do *SAMU*, mas o indivíduo já estava sem vida.



Segundo o PM Maduro, o nacional foi identificado como Marcelo Souza Da Silva, de 27 anos, conhecido por LACOSTE, foi atingido com um tiro do peito e morreu no local, Marcelo tinha passagem pela polícia, disse Maduro.

Versão da Família

A família relatou ao Jornal Folha do Progresso, que a versão da polícia é questionada, que a pessoa que brigou com a irmã da vítima estava no local, menor de idade, e presenciou o fato, que Marcelo não tinha arma e não disparou contra polícia. Conforme relatos, Marcelo foi atingido com um disparo no peito, sem ter reagido,disse. “Botou o moleque para fora da casa e fechou o portão e ficou sozinho lá com o Marcelo na casa dizendo que iriam fazer uma vistoria” concluiu.

Amigos postaram a perca nas redes sociais

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2022/07:37:57

