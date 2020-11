Homem é morto após repreender agressão contra mulher no Pará

Acusado do assassinato desferiu socos na própria esposa dentro de bar.

Um homem foi morto a facadas próximo a um bar na cidade de Curionópolis, sudeste paraense, na madrugada desta terça-feira (24), simplesmente por ter repreendido uma cena de violência contra mulher. A polícia faz buscas pelo homicida, que fugiu após cometer o crime.

De acordo com o portal Papo Carajás, Weden Araújo Oliveira estava com a companheira dele no Bar do Chico, na avenida Maranhão, em Curionópolis. Em determinado momento, Weden desferiu um soco no rosto da mulher e, por isso, foi repreendido por Eduardo Cavalcante Silva, que também estava no estabelecimento.

Segundo testemunhas, a mulher deixou o local após as agressões, mas Weden permaneceu e foi atrás de Eduardo Cavalcante. Eduardo foi morto a facadas próximo ao bar onde a cena de violência contra mulher aconteceu.

O acusado do assassinato continua foragido.



Foto: Papo de Carajás

Por: Diário Online com informações do portal Papo Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...