Vagas para residência pelo Enare estão abertas; saiba como se inscrever

As provas serão realizadas em 10 de janeiro.

Interessados em fazer residência pelo Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare) 2020/2021 já podem se inscrever para as 405 vagas disponibilizadas pelo Ministério da Educação. As oportunidades são voltadas para residências médicas, uni e multiprofissionais. Participantes têm até o dia 14 de dezembro para se inscrever através do site do programa. Desde ontem, após a abertura das inscrições, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 1,8 mil inscritos.

A taxa de inscrição tem um valor de R$ 280 para todas as especialidades médicas e R$ 190 para as demais profissões da área de saúde. As provas serão aplicadas em 10 de janeiro de 2021, em todas as capitais brasileiras e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE). Os selecionados na parte objetiva passam para segunda etapa que é a análise curricular. Atualmente, o Enare possui parceria com oito hospitais universitários federais e um hospital militar.

As oportunidades são destinadas para médicos, estudantes de Medicina que estejam no último semestre do curso e demais profissionais da área de saúde, sendo ofertadas da seguinte forma: 304 vagas em 41 especialidades na área de residência médica, 8 vagas para residência uniprofissional e 93 vagas para residência multiprofissional.

Inscrição Enare: como funciona o pagamento

Ao finalizar a inscrição no site, o sistema irá gerar um boleto que pode ser pago até 14 de dezembro. A participação no exame só será confirmada após o pagamento que pode ser efetuado em toda a rede bancária, preferencialmente nas Casas Lotéricas.

Os candidatos que não tiveram condições de pagar o boleto do Enare, poderão conseguir isenção entre os dias 23 e 26 de novembro. O benefício pode ser solicitado por quem se enquadra nos seguintes casos:

A taxa de inscrição for superior a 30% do salário mensal do candidato, quando não tiver dependente;

A taxa for superior a 20% do salário mensal do candidato, quando tiver até dois dependentes;

A taxa for superior a 10% do salário mensal do candidato, quando tiver mais de dois dependentes;

O candidato que comprovar renda familiar mensal igual ou inferior a três salários-mínimos ou renda individual igual ou inferior a dois salários-mínimos;

O candidato que for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e comprovar ser membro de família de baixa renda.

Foto: Reprodução

Por: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...