Homem é morto com 8 facadas em roubo e tem a tv levada em Novo Progresso

Vítima de 78 anos, teve ferimentos a facadas e foi socorrido pelo SAMU – chegou com vida no hospital onde veio óbito.(Foto:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso)

João Da Silva Rios foi morto durante um assalto na noite desta sexta-feira (09), no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso. A vítima foi morta com oito facadas e ainda teve a televisão levada pelos marginais. Um dos assaltantes foi preso por populares que seguraram o suspeito até a chegada da policia.

O caso foi registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte, já que a tv do homem foi levada pelos criminosos.

Ele foi agredido ao reagir ao assalto e levou facadas na região das costas, ficando caído dentro da casa até ser socorrido.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

