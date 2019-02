Após denúncias, dois jovens são presos vendendo droga na Orla do Lago em Novo Progresso

Denúncias levaram a Polícia Militar a prender dois jovens [um menor idade] vendendo drogas na Orla do Lago, que fica na Avenida Belém, no Bairro Santa Luzia , região central de Novo Progresso. Na área, há grande movimentação de famílias e crianças.

Conforme boletim de ocorrência, no local os suspeitos foram abordados e com eles encontrados vários papelotes de maconha. Os dois, não resistiram à prisão, foram detidos e encaminhados à delegacia, onde vão responder por trafico de entorpecentes.

No começo do ano, moradores e comerciantes do entorno à Orla do Lago pediram para as autoridades mais rigor nas fiscalizações e atuação constante da polícia no local. De lá pra cá já foi preso diversas pessoas comercializando droga na Orla.

Por conta disso, força-tarefa liderada pela Polícia Civil, com apoio de órgãos municipais e Polícia Militar, planeja executar uma série de ações para revitalizar e dar mais segurança à orla. A ousadia dos traficantes que não se inibe com presença da policia, faz os moradores continuarem sofrendo com a criminalidade e o tráfico de drogas.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...