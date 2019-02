Homem morre com facada no peito em Itaituba

(Faca utilizada no crime. (Foto: Jhony Notícias)) -Crime aconteceu após discussão e briga no município

Uma briga, potencializada por uma noite de bebedeira, terminou com a morte de Antônio Borges Canuto Filho, de 28 anos, em Itaituba, no sudoeste paraense, na noite desta sexta-feira (9). Ele foi assassinado por um suposto amigo, identificado como Jardison Carneiro Nascimento, 20 anos. Jardison e Antônio consumiam bebidas alcoólicas juntos. Num dado momento, ainda não esclarecido, se desentenderam e começaram a discutir. A vítima resolveu ir embora se afastar da briga, mas foi seguida.

O crime ocorreu no bairro Vitória Régia, numa travessa entre a oitava e a nona ruas. Jardison alcançou Antônio e deu-lhe uma facada no peito. Os gritos rapidamente atraíram os vizinhos, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a polícia. Enquanto isso, Jardison ensaiava a fuga. Assustado e bêbado, não conseguiu ir longe e foi rapidamente capturado pela Polícia Militar. Ele não resistiu e confessou o assassinato na mesma hora. A arma do crime foi apreendida para perícia.

Antes que os socorristas do Samu pudessem estabilizar Antônio, ele acabou morrendo local. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo, enquanto vários curiosos se reuniam, incrédulos com a violência que estavam presenciando. Na delegacia, Jardison começou a dar os esclarecimentos sobre o crime, que apenas constatavam os motivos fúteis para tirar a vida do suposto amigo e o descontrole do consumo de bebidas alcoólicas. Foi preso em flagrante por homicídio.

Por: Redação Integrada ORM 10 de Novembro de 2018 às 10:15 Atualizado em 10 de Novembro de 2018 às 10:47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...