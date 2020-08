Homem é morto em ‘disputa’ por ex-companheira em balneário

(Foto:Reprodução) – Um agricultor de 47 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (12), em um balneário no município de Amarante, no Piauí, após perseguir a ex-esposa e tentar matar o atual companheiro dela. O homem reagiu e acabou executando o rival.

De acordo com informações do portal Meio Norte, o agricultor Pedro Roberto Mota Gomes morava no povoado Piquizeiro, na zona rural de São Francisco do Maranhão. A cidade de Amarante, onde ocorreu o crime, é separada de São Francisco apenas pelo rio Parnaíba.

Segundo a Polícia Militar, Pedro Roberto não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-mulher, que já tinha outro companheiro.

O agricultor foi ao Balneário Riachão, na noite de ontem, e efetuou disparos de arma de fogo contra o atual companheiro de sua ex-mulher, mas errou os tiros. O companheiro da mulher reagiu e atingiu Pedro Roberto com dois tiros, matando o rival.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização do exame cadavérico. A Polícia Militar faz buscas pelo acusado do homicídio.

Com informações do portal Meio Norte

