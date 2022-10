Debate na TV Globo: veja quando será o último debate entre Lula e Bolsonaro, horário e as regras

Nesta semana, presidenciáveis ainda terão o debate na TV Globo como uma das últimas oportunidades de convencer o eleitor (Foto:Reprodução).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) devem debater propostas e tentar atrair os votos dos eleitores indecisos. O debate da TV Globo será o último programado entre as televisões

O último encontro entre os candidatos à Presidência neste segundo turno das eleições 2022 está marcado e será pela TV Globo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) devem debater propostas e tentar atrair os votos dos eleitores indecisos. A programação será transmitida on-line, por meio das plataformas oficiais da emissora, como a Globoplay e por meio do canal aberto. Veja quando será o último debate entre Lula e Bolsonaro, horário e as regras.

Quando é o debate entre Lula e Bolsonaro na TV Globo?

Os candidatos à presidência, Lula e Bolsonaro, vão se encontrar pela última vez nesta eleição 2022 na próxima sexta-feira (28).

Qual o horário do debate da TV Globo?

O horário da transmissão do último debate da TV Globo – antes das eleições presidenciais de 2022 – será às 21h30.

Quais são as regras do debate da TV Globo?

Neste segundo e último debate da TV Globo será diferente e seguirá as regras abaixo:

Serão cinco blocos;

Primeiro e terceiro blocos serão de temas livres, com 30 minutos cada;

Os candidatos terão 15 minutos de resposta – deve ser usado para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas;

Nos blocos livres – Bolsonaro abre 1º bloco e Lula o 3º bloco;

Segundo e o quarto blocos terão temas determinados – duração de 20 minutos e dois confrontos de 10 minutos;

Os temas serão escolhidos pelos candidatos e exibidos em um telão;

Nos blocos 2 e 4, os candidatos terão 5 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas;

No quinto bloco será de considerações finais. (Com informações de Rayanne Bulhões).

Jornal Folha do Progresso em 26/10/2022/08:20:51

