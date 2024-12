Homem é morto por ciúmes em Cametá | PA; suspeitos foram presos

Foto: Reprodução | Conheça os detalhes do homicídio ocorrido em Cametá e a prisão dos envolvidos graças ao trabalho da Polícia Civil da cidade.

Dois rapazes mataram a facadas, em Cametá, Jordan Ferreira de Moraes, e logo acabaram presos graças ao trabalho da Polícia Civil da cidade.

Narram os fatos que a Polícia Civil, vinculada à Superintendência Regional do Baixo Tocantins, recebeu informações sobre um homicídio ocorrido no bairro Parque Encantado na madrugada de ontem (16) e logo uma equipe se deslocou ao endereço para apurar o ocorrido.

Na Vila de Porto Alegre, ramal do Bracinho, estava a vítima identificada como Jordan Ferreira de Moraes, sendo feito o levantamento de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que auxiliaram nas investigações.

Ao ouvir testemunhas e demais diligências policiais, se chegou aos nomes dos suspeitos, identificados como Wendson Marques Guedes, conhecido como “Bruninho”, de 20 anos, e Rodrigo Almeida da Costa, de 21 anos, sendo feitas diligências na residência dos suspeitos, que se encontravam foragidos naquele momento.

Na noite do mesmo dia, a Polícia Civil recebeu informações sobre o possível paradeiro dos suspeitos e imediatamente deslocou-se até a Vila de Porto Alegre, localizada a aproximadamente 40 km do centro da cidade.

Durante buscas pela madrugada, a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante dos dois suspeitos. Durante o interrogatório, eles confessaram a autoria do crime e guiaram a equipe policial até uma área de mata onde haviam escondido a faca utilizada no homicídio.

A motivação do crime foi revelada como sendo ciúme que Wendson Marques sentia da vítima, Jordan Ferreira de Moraes, em relação à sua namorada. Segundo o apurado, Rodrigo Almeida, cunhado de Wendson Marques, segurou a vítima quando esta tentou fugir, momento em que Wendson desferiu a facada mortal.

A vítima ainda tentou correr em busca de socorro, mas faleceu logo após as facadas. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do procedimento policial e em seguida foram encaminhados ao presídio de Cametá.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/14:44:42

