PF prende quadrilha acusada de furtos em agências dos Correios, no Pará e Tocantins

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (5), seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra um grupo suspeito de furtos em agências dos Correios. A Operação “Siafu” foi deflagrada nos municípios de Conceição do Araguaia e Curianópolis, além de outras três cidades do Tocantins, onde a quadrilha também atuava. O bando seria responsável por cinco invasões registradas entre 2018 e 2019 nos dois estados.

As investigações da Polícia Federal apontaram que, no Pará, os criminosos teriam furtado as agências de Curianópolis (em 19/03/2018), Cumaru do Norte (em 19/08/2018) e Cametá (em 02/12/2018). Já no Tocantins, a quadrilha foi responsável por furtos em agências de Guaraí (entre os dias 22 e 24/09/2018) e Presidente Kennedy (em 07/07/2019).

Todos os furtos aconteceram da mesma maneira, durante o período noturno e com rompimento ou destruição de obstáculos. Foram furtados pertences e dinheiro da empresa pública federal. Os crimes sempre tiveram a participação de duas ou mais pessoas.

Ainda segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, cujas penas somadas podem passar de 10 anos de reclusão.

