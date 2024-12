Preços de passagens de ônibus no Pará sobem até 20%; confira os valores

Planeje suas viagens de final de ano com economia. Confira os preços das passagens rodoviárias de Belém para diversos destinos paraenses. Foto: Antônio Melo/Diário do Pará

Com a chegada do final de 2024, muitos paraenses se preparam para viajar, seja para comemorar o Natal ou o Ano Novo. Além das compras de presentes e da alimentação, os custos com transporte se destacam neste período. Assim como em outros feriados prolongados deste ano, o aumento no número de deslocamentos deve afetar diversos meios de transporte (aéreo, rodoviário, marítimo e particular), com destaque para o transporte rodoviário de passageiros, tanto intermunicipal quanto interestadual.

Preços de Passagens Rodoviárias em Belém

Entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2024, o DIEESE/PA realizou uma pesquisa sobre os preços das passagens de ônibus intermunicipais saindo do Terminal Rodoviário de Belém para diversos municípios paraenses. Confira os valores encontrados:

Abaetetuba: R$ 34,00

Barcarena: R$ 25,00

Bragança: R$ 91,56

Cametá: R$ 106,00

Capanema: R$ 64,36

Castanhal: R$ 15,00

Colares: R$ 35,00

Marudá: R$ 55,00

Mosqueiro: R$ 6,40 a R$ 15,00 (dependendo do tipo de transporte)

Marabá: R$ 210,79

Paragominas: R$ 119,97

Salinópolis: R$ 91,56

São Caetano de Odivelas: R$ 33,00

Tucuruí: R$ 173,97

Vigia: R$ 28,00

Em relação ao transporte para a Ilha de Mosqueiro, os preços variam entre R$ 6,40 (para o ônibus urbano gerido pela Prefeitura de Belém) e R$ 15,00 (para o ônibus intermunicipal operado por cooperativas), sendo que o valor da linha urbana permaneceu o mesmo em comparação com o ano anterior.

Transporte Fluvial e Rodoviário Interestadual

Para quem opta pelo transporte fluvial, as passagens para destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras, com saída do Terminal Hidroviário de Belém, têm valores em torno de R$ 60,00. Já os deslocamentos interestaduais, partindo do Terminal Rodoviário de Belém, apresentam preços elevados, com destaque para:

São Luís (MA): R$ 240,00

Brasília (DF): R$ 600,00

Fortaleza (CE): R$ 700,00

São Paulo (SP): R$ 1.000,00

Rio de Janeiro (RJ): R$ 750,00

É importante observar que, durante o final de ano, com o aumento da demanda, as passagens podem ter um acréscimo de até 20%.

Transporte Aéreo: Custos e Economia Planejada

Embora o preço das passagens aéreas tenha diminuído recentemente, os valores ainda são altos, especialmente para quem viaja da Região Norte. Em alguns casos, os preços podem superar R$ 2.000,00. Por isso, planejar e comprar as passagens com antecedência pode representar uma economia considerável.

Gastos com Veículos Próprios: Manutenção e Combustíveis

Para quem vai utilizar o próprio carro, é importante considerar os custos elevados com manutenção. Serviços como troca de pneus, pastilhas de freio, alinhamento, balanceamento e troca de óleo podem superar facilmente o valor de um salário mínimo, dependendo do tipo de serviço e veículo.

Além disso, os preços dos combustíveis também subiram em 2024, conforme os dados da ANP. O preço da gasolina em Belém aumentou 2,3%, o etanol subiu 12,08% e o óleo diesel S10 teve um reajuste de 2,4% nos últimos 12 meses. Confira a tabela abaixo com os preços médios registrados entre 8 e 14 de dezembro de 2024:

Tipo de Combustível Preço Médio (R$) Variação (%) Etanol 4,66 +12,8% Gasolina Comum 6,22 +2,3% Óleo Diesel S10 5,92 +2,4%

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/14:44:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...