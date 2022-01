Homem é preso após agredir e ameaçar matar a própria mãe em Marabá

O homem identificado como Clebison Saraiva dos Santos foi preso pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (10) depois de agredir e ameaçar a própria mãe de morte caso ela o denunciasse pelo crime. O caso foi registrado no Residencial Magalhães, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com a polícia, ao chegar na localidade, com a informação de que estava ocorrendo um conflito doméstico, a guarnição se deparou com Clebison Saraiva dos Santos visivelmente alterado.

Os familiares relataram que, além de agredir com empurrões, o homem teria ameaçado a própria mãe de morte, caso ela registrasse denúncia contra ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, não foram encontrados objetos cortantes em posse do suspeito. Ele foi conduzido algemado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime cometido. O homem permanece à disposição da Justiça.

