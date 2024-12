Homem é preso após ameaçar matar ex-mulher e ex-sogra em Breu Branco | PA

Foto: Ilustrativa | O mandado foi expedido pela Vara Plantonista da Comarca da região.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Canaã dos Carajás, com o apoio da Delegacia de Breu Branco, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem por descumprimento de medida protetiva e ameaça, na avenida Belém, situada em Breu Branco, na quinta-feira (19). O mandado foi expedido pela Vara Plantonista da Comarca da região.

O suspeito é investigado por ter descumprido as medidas protetivas contra a ex-companheira, além de tentar incendiar a residência da ex-sogra dele e realizado ameaças de morte contra às vítimas.

Em decorrência disto, foi solicitada a prisão preventiva do suspeito e após diligências, a equipe policial localizou, prendeu e conduziu o homem até a Delegacia de Breu Branco para a execução das medidas necessárias. Atualmente, o preso encontra-se à disposição da justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:04:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...