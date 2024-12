Homem morre em colisão na BR-010 no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | O acusado de ter provocado o acidente, identificado como Antônio Oliveira Almeida, morador de São Miguel, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na manhã de sexta-feira (20), por volta das 10h30min, aconteceu um acidente de trânsito com vítima fatal na rodovia BR-010, área do município de São Miguel do Guamá, região do nordeste paraense.

Policiais militares e policiais rodoviários federais atenderam a ocorrência na entrada do ramal da Pedreira, às proximidades da comunidade Bom Pastor, onde Marcicley Cuimar Pojo, natural do município de Moju, foi encontrado morto. Os policiais não repassaram detalhes de como teria ocorrido a colisão.

O acusado de ter provocado o acidente, identificado como Antônio Oliveira Almeida, morador de São Miguel, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital de São Miguel.

Após ser atendido, o acusado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde passou por um teste de alcoolemia que deu positivo. Antônio Oliveira Almeida foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso no trânsito e ficou de ser encaminhado ao presídio.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:01:53

