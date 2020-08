Homem é preso após assaltar passageiros de ônibus na BR-163, em Santarém

Homem foi preso pela PRF, na Av. Presidente Vargas, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após cometer o crime, o assaltante fugiu do local. Ele foi preso machucado após ser agredido por populares.

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (13) após assaltar passageiros em um ônibus no km-1004, na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram informados do ocorrido pelos passageiros durante ronda.

Após cometer o crime, o assaltante fugiu do local. O homem, identificado como Daniel Vasconcelos Viana, foi encontrado na Avenida Presidente Vargas caído no chão. Segundo a PRF, ele havia sido agredido por populares.

Facas foram encontradas com Daniel Viana no momento da prisão — Foto: PRF/Divulgação

Com Daniel foram encontradas duas armas brancas (facas) que eram utilizadas nas abordagens às vítimas. Ele foi encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil, assim como as vítimas e o motorista do ônibus para prestar esclarecimentos.

O motorista do ônibus, Arilson da Silva, disse que ele entrou como um passageiro comum, pagou a passagem, e em determinado ponto, anunciou o assalto ameaçando as pessoas com as facas. “Ele puxou dois terçados e foi pra cima dos passageiros pegando os pertences, celular, cordão, dinheiro. Depois de roubar todo mundo mandou parar o carro, pegou a chave e foi embora correndo”, disse.

O homem foi enquadrado no artigo 157 do Código Penal, preso em flagrante, e deve ser encaminhado à penitenciária de Santarém.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...