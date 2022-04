Suspeito de esfaquear irmãos e matar um deles é preso em Uruará

No momento da prisão ele estava com uma faca, que pode ter sido utilizada para cometer o crime. (Reprodução/ site/ Debate Carajás)

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (5), o principal suspeito de esfaquear os irmãos Vanderlei Soares de Jesus, de 20 anos, e Wellington Soares de Jesus em Uruará, no sudoeste do Pará, no último sábado (2). Vanderlei acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. (As informações são do Debate Carajás).

O suspeito do ataque, identificado pelo apelido de “Gandre”, confessou que seu alvo era Vanderlei, com quem ele havia tido uma discussão no dia do crime. Ele contou que após a discussão, decidiu matar o jovem. Aproveitou o momento em que a vítima estava distraída e o esfaqueou pelas costas na região do pescoço. Wellington, que estava com o irmão, foi ferido na região lombar.

De acordo com a PC, por intermédio de oitivas de testemunhas e demais elementos coletados, os agentes conseguiram localizar o suspeito. No momento da prisão ele estava com uma faca, que pode ter sido utilizada para cometer o crime. A arma foi apreendida e o homem está à disposição da justiça. Ele será submetido aos procedimentos previstos em lei.

