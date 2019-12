Homem é preso após atear fogo na casa de amasiado da ex-mulher em Novo Progresso

Segundo informações da vítima, o incêndio ocorreu nesta sábado (14), após crise de ciúmes.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Um homem identificado como Herike, foi preso nesta segunda-feira (16), por suspeita de atear fogo na casa do amasiado com a ex-companheira, no Bairro Jardim América em Novo Progresso.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso o caso aconteceu na ultima casa da travessa Cassol no Bairro Jardim América por volta das 23h15mn do sábado 14 de Dezembro de 2019, e foi comunicado para policia nesta segunda-feira (16), pela vitima.

A vítima informou à polícia que o incêndio criminoso foi provocado pelo ex-marido, que um menor de idade foi visto levando o acusado até o local em uma motocicleta, ele ficou esperando o acusado atear fogo na residência e se evadiram do local. Após ser preso o menor confessou que levou o acusado Herike até o local e confirmou que foi ele quem ateou fogo na residência onde a ex-mulher estava com dono da residência identificado por Fredson.

Segundo o menor que levou o acusado ate o local ele confessou ter visto a ex-mulher com vitima. Por ciúmes, o homem teria ateado fogo. A casa e os pertences ficaram totalmente destruído pelo fogo, o casal saiu em tempo não se feriu.



Segundo a mulher que estava com a vítima, morou junto com ele durante anos, mas foi obrigada a separar-se por causa do relacionamento conturbado. Ele não concordava com a separação.

O menor foi liberado e o acusado confessou o crime e esta preso na delegacia de policia Civil de Novo Progresso.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...