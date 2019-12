Tapajós anuncia mais dois reforços para o Parazão

Paulo Curuá reforça Boto no Parazão (Foto:Reprodução)

Paulinho Curuá e Thiago Costa são novos integrantes do elenco do Boto

O volante Paulo Curuá é o mais recente reforço do Tapajós, o Boto Santareno, para o Parazão de 2020.

O jogador de 22 anos disputou o paraense da Segunda Divisão pelo Carajás e sagrou-se vice-campeão pelo Pica- Pau.

Curuá, apesar da idade, tem bastante experiência nas competições regionais. No campeonato estadual defendeu o São Raimundo sendo titular da equipe alvinegra. Ano ´passado jogou São Raimundo (AM). Também tem passagem pelo Central (PE).

Já está integrado ao elenco do Boto. Aliás, antes do volante, o clube anunciou o retorno do zagueiro Thiago Costa que passou pelo Tapajós nas temporadas de 2015, 2016 e 2018.

Thiago Costa, 26, revelado pelo Paysandu, estava atuando no futebol amapaense pelo Trem (AP). Ele acumula passagens por clubes como o Brasília (DF), Atlético Sorocaba (SP), Morrinhos (GO) e Baraúnas (RN). Já no futebol paraense tem passagem pelo Carajás, Vila Rica, Bragantino e Cametá, além de testes no Clube do Remo.

O Tapajós é o único representante do futebol santareno no Campeonato Estadual conta com o goleiro Jardel, Kleber Amaral na posição de lateral direito/volante, zagueiro Iraílton Júnior, de 29 anos.

Comissão Técnica

O pernambucano Caio Simões, 30 anos, será o comandante do Boto no Parazão.

Alvino Barradas, 57 anos, é o preparador físico. O profissional de educação física faz sua quarta temporada pelo clube do oeste paraense.

Jorgeney Silva, preparador de goleiros. Quando parou de jogar assumiu a função de preparar goleiros aonde atua há 13 anos. Já trabalhou em vários clubes do futebol paraense.

