Homem é preso após desenterrar corpo de pai e levar caixão para casa

Um homem foi preso nesta segunda-feira (22) no município de São Sebastião (agreste de Alagoas) após desenterrar o corpo do pai e arrastar corpo pela cidade até a residência da família.

De acordo com policiais do 3º Batalhão, o homem, que tem transtornos mentais, estava discutindo com a irmã quando foi ao cemitério desenterrar o corpo do pai. Familiares informaram que ele disse que ia buscar o pai para resolver a situação da discussão.

No momento do ato, o homem estava sob efeito de álcool e deixou o corpo do pai dentro da cova. O caixão ele arrastou por uma parte da cidade até chegar a residência da família.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito conduzido para a delegacia, em São Miguel dos Campos, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por Cada Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...